https://static.news.ru/photo/bd5cf906-2165-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/Global Look Press

Компания Google убрала из Chrome Web Store три расширения для браузера от Avast. Удаление коснулось Avast SafePrice, Avast Online Security и AVG SafePrice.

При этом AVG Online Security все ещё остаётся доступной пользователям. Google последовала примеру Mozilla и Opera, которые также удалили расширения вскоре после того, как в Сети появилась информация о сборе Avast информации о пользователях.

Создатель AdBlock Владимир Паланта изучил продукты компании и выяснил, что она собирает больше данных, чем требуется для работы, и в дальнейшем продаёт сторонним фирмам. В Avast подтвердили факт передачи информации, заметив, что она обезличена, т.е. отследить конкретного пользователя не получится.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google приостановила развёртывание Chrome 79 для Android. Разработчики обнаружили в новой версии проблему WebView, которая затрагивала сторонние приложения Android и приводила к потере пользовательских данных.