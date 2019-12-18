Компания Google убрала из Chrome Web Store три расширения для браузера от Avast. Удаление коснулось Avast SafePrice, Avast Online Security и AVG SafePrice.
При этом AVG Online Security все ещё остаётся доступной пользователям. Google последовала примеру Mozilla и Opera, которые также удалили расширения вскоре после того, как в Сети появилась информация о сборе Avast информации о пользователях.
Создатель AdBlock Владимир Паланта изучил продукты компании и выяснил, что она собирает больше данных, чем требуется для работы, и в дальнейшем продаёт сторонним фирмам. В Avast подтвердили факт передачи информации, заметив, что она обезличена, т.е. отследить конкретного пользователя не получится.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google приостановила развёртывание Chrome 79 для Android. Разработчики обнаружили в новой версии проблему WebView, которая затрагивала сторонние приложения Android и приводила к потере пользовательских данных.
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