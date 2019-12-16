Компания Google приостановила развёртывание Chrome 79 для Android. Разработчики обнаружили в новой версии проблему WebView, которая затрагивала сторонние приложения Android и приводила к потере пользовательских данных.
Некоторые юзеры, установившие обновление, лишились не только информации, но файлов и настроек, в том числе необходимых и для входа в учётные записи. При этом пострадавшие стали обвинять в случившемся разработчиков самих приложений, которые обратились к системе отслеживания ошибок Chromium, и описали инцидент как «катастрофу» и «серьёзную проблему».
WebView представляет собой системный компонент на базе Chrome, который позволяет приложениям отображать веб-контент: он предварительно установлен на устройстве и должен постоянно обновляться, чтобы «гарантировать наличие последних обновлений безопасности и других исправлений ошибок».
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