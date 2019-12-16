https://static.news.ru/photo/fe68bd3a-2008-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google приостановила развёртывание Chrome 79 для Android. Разработчики обнаружили в новой версии проблему WebView, которая затрагивала сторонние приложения Android и приводила к потере пользовательских данных.

Некоторые юзеры, установившие обновление, лишились не только информации, но файлов и настроек, в том числе необходимых и для входа в учётные записи. При этом пострадавшие стали обвинять в случившемся разработчиков самих приложений, которые обратились к системе отслеживания ошибок Chromium, и описали инцидент как «катастрофу» и «серьёзную проблему».

WebView представляет собой системный компонент на базе Chrome, который позволяет приложениям отображать веб-контент: он предварительно установлен на устройстве и должен постоянно обновляться, чтобы «гарантировать наличие последних обновлений безопасности и других исправлений ошибок».

Инженеры Google временно остановили развёртывание обновления только спустя два дня после его начала. В итоге оно было установлено на половину устройств под управлением Android. Google сделала задачу приоритетной, и сейчас разработчики работают над решением проблемы.

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