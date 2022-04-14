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Технологии

Глава СПЧ высказался о возможной блокировке YouTube в России

Глава СПЧ: в случае блокировки РФ не сможет использовать YouTube для распространения правды
09:32, 15 апреля 2022
Глава СПЧ высказался о возможной блокировке YouTube в России Фото: unsplash.com
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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал возможную блокировку видеохостинга YouTube в стране. По его словам, которые приводит РИА Новости, видеохостинг стоит заблокировать в России за распространение недостоверной информации, однако в этом случае Россия не сможет использовать эту площадку для распространения правды. Он указал, что тут нет однозначного решения.

Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать своё понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа, — сказал он.

Фадеев назвал YouTube инструментом по распространению фейковой информации о военной операции на Украине. При этом он отметил, что в случае блокировки Россия потеряет инструмент для распространения «той информации, которую мы считаем нужной».

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что YouTube вскоре может быть заблокирован в России. В связи с этим дипломат посоветовала пользователям незамедлительно принять меры, чтобы не лишиться материалов на платформе. Так она отреагировала на блокировку канала «Дума ТВ», на котором транслировались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы.

Претензии к работе популярного сервиса уже много раз высказывал Роскомнадзор. Так, в ведомстве отмечали, что не будут принимать новые меры против YouTube, если видеохостинг будет выполнять требования законодательства России: удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских СМИ.

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