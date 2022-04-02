В Роскомнадзоре пояснили, при каких условиях не примут меры против YouTube

Роскомнадзор не будет принимать новые меры против YouTube, если видеохостинг будет выполнять требования законодательства РФ: удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских СМИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В РКН назвали YouTube одной из ключевых площадок, которая распространяет недостоверную информацию о специальной военной операции России на Украине.

Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнёт удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет, — сказали в РКН.

В ведомстве отметили, что YouTube сохраняет блокировку 36 аккаунтов российских СМИ вопреки требованиям Роскомнадзора прекратить цензуру в отношении российских каналов. Под ограничения видеохостинга, в частности, попали телеканалы RT, «Россия 24», «Звезда» и НТВ.

В отношении компании Google, которая владеет видеохостингом YouTube, Роскомнадзор составил и направил в суд 22 протокола за неудаление запрещённой информации. Суд признал американскую корпорацию виновной и наложил штрафы на общую сумму свыше 50 млн рублей.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность в том, что YouTube в конце концов перейдёт грань, после которой доступ к нему на территории России будет закрыт. Он отметил, что на сегодняшний день видеохостинг и Google делают всё, чтобы это произошло.