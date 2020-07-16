Facebook запланировал запуск своего аналога TikTok

https://static.news.ru/photo/c9dbbef2-c78b-11ea-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская корпорация Facebook планирует запуск созданного на базе Instagram аналога китайского приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok в более чем 50 странах мира.

Так, новый сервис будет интегрирован в Instagram под названием Reels. Он станет доступен для пользователей в течение нескольких недель, передаёт телекомпания Эн-би-си.

Ожидается, что пользователи сервиса смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.

Instagram Reels была создана ещё в ноябре 2019 года, однако поначалу была доступна лишь на территории Бразилии. В июне 2020 года она начала работать в Германии и Франции, а на прошлой неделе — в Индии.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить работу китайского приложения TikTok на территории страны.