Помпео: США рассматривают возможность запретить в стране TikTok

https://static.news.ru/photo/e292345c-c016-11ea-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить работы китайского приложения TikTok на территории страны.

Мы относимся к этому очень серьёзно и, безусловно, рассматриваем это, — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News. В частности, он ответил на вопрос ведущей о возможности запрета работы в США всех китайских приложений.

Помпео также подчеркнул, что посоветовал бы устанавливать приложение TikTok на мобильные телефоны в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

Ранее правительство Индии из-за угрозы безопасности решило заблокировать 59 китайских приложений. В число запрещённых на территории страны попали китайская социальная сеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat.

Как писал NEWS.ru, компания Facebook начала тестирование функции Reels в Индии. Таким образом компания хочет привлечь аудиторию TikTok, который был заблокирован в стране вместе с другими 58 китайскими приложениями, включая соцсеть WeChat и аналог Twitter Weibo.