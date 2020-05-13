Facebook выплатит $52 млн модераторам за работу с шок-контентом

https://static.news.ru/photo/63ad3a60-3425-11ea-9102-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/magebroker.com/

Американская компания Facebook согласилась выплатить $52 млн модераторам, работающим с нарушающим правила пользования социальной сети контентом. Средства разделят между бывшими и нынешними сотрудниками фирм — партнёров соцсети.

Каждый модератор, работавший на офис компании в США с 2015 года, получит по $1000. Те, у кого после работы с шок-контентом врачи наблюдали посттравматические стрессовые расстройства, смогут получить медицинскую помощь и рассчитывать на компенсацию в размере до $50 тысяч.

Решение о выделении $52 млн связано с иском к Facebook Селены Сколы. Женщина подала в суд в 2018 году и рассказала, что компания игнорировала жалобы модераторов и заменяла работников, получивших травму. По её словам, пострадать сотрудники могли, наблюдая за прямыми эфирами, видеозаписями и фотографиями, в которых демонстрируются насилие, пытки, зоофилия и убийства. Конфликт удалось урегулировать, когда к иску присоединились другие модераторы, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, споры по поводу модерации на платформе будут урегулировать члены независимого совета, состоящего из 40 человек. Компания Facebook уже назвала имена 20 членов, оставшиеся будут выбраны в течение следующих нескольких месяцев.