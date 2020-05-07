Facebook сформировал надзорный совет по модерации контента

https://static.news.ru/photo/63ad3a60-3425-11ea-9102-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/magebroker.com/

Компания Facebook объявила имена первых 20 членов независимого совета, которые будут самостоятельно регулировать споры по поводу модерации на платформе.

Орган возглавили четыре сопредседателя: два американских профессора конституционного права Майкл Макконнелл из Стэнфордской школы права и Джамал Грин из Колумбийского университета, бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт и декан юридического факультета Андского университета в Колумбии Каталина Ботеро Марино.

Всего в совет войдут 40 человек: оставшаяся половина будет выбрана в течение следующих нескольких месяцев. Члены органа не будут считаться сотрудниками Facebook, и, как утверждает компания, она не может их исключать. Решения совета будут публичными, и, по словам директора по социальной политике Facebook Брента Харриса, они «будут исполнять решения совета, если это не противоречит закону», передаёт The Verge.

Facebook впервые объявил о своих планах по созданию надзорного органа в ноябре 2018 года. В течение нескольких месяцев после этого компания опубликовала устав, в соответствии с которым совет будет регулироваться. Он начнёт выбирать случаи для рассмотрения летом 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook выпустил новый сервис Discover. Как утверждают в компании, он должен помочь пользователям, которые не могут позволить себе получать информацию через Интернет.