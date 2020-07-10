Эксперты назвали Telegram центром объединения правых экстремистов

https://static.news.ru/photo/1124665a-c2b0-11ea-a10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая компания Jugendschutz.net провела исследование. Эксперты выяснили, что администрация Telegram не следит за распространением праворадикального контента на своей платформе.

По словам исследователей, им удалось выявить ненавистный, антисемитский, прославляющий насилие контент. В качестве примеров они привели мемы с короткими сопроводительными высказываниями.

Telegram стал важным центром, объединяющим правых экстремистов из разных областей, — цитирует заявление экспертов Spiegel.

Они также отмечают, что отсутствие контроля усилит международную сеть правого экстремизма. Радикалы будут распространять на каналах мессенджера инструкции по изготовлению оружия и боевую тактику.

Ранее NEWS.ru информировал, что в Кремле рады разблокировке Telegram в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помимо этого, там позитивно оценили участие представителей мессенджера в дискуссиях по проблематике отрасли цифровизации в стране.