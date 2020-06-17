Эксперт рассказал, зачем ограничивать приложения для смартфона

https://static.news.ru/photo/7f8cfa9e-b10d-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доступы, которые запрашивают приложения при установке на смартфоны, следует разрешать обдуманно. Не всем из них можно давать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти.

Об этом заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, разработчики могут использовать полученную информацию в рекламных целях, а мошенники станут извлекать для себя выгоду. Необходимо следить, чтобы запросы разработчиков не выходили за функциональность их приложений.

Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С их помощью злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций, — отметил эксперт.

Николаев предупредил, что большинству приложений нельзя давать доступ к контактам, поскольку мошенники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользование чужим зарядным устройством может не только вывести смартфон из строя, но и поставит под угрозу безопасность данных его владельца. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, дешёвые зарядки неизвестных производителей или поддельные устройства могут принципиально отличаться от оригинальных вольтажом, интервалом и частотой напряжения.