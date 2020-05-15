Эксперт объяснил, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой для телефона

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Пользование чужим зарядным устройством может не только вывести смартфон из строя, но и ставит под угрозу безопасность данных его владельца, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дешёвые зарядки неизвестных производителей или поддельные устройства могут принципиально отличаться от оригинальных вольтажом, интервалом и частотой напряжения. Их использование чревато не только «сгоревшим» смартфоном, но и настоящим пожаром, передаёт ПРАЙМ.

Другая опасность сторонней зарядки — утечка личной информации. Существует технология, которая позволяет зарядному устройству, как общественной сети WI-FI, стать шлюзом для доступа хакеров. По этой же причине стоит, по возможности, избегать общественных USB-станций, владельцы которых могут быть не в курсе, что злоумышленники провели с ними некие манипуляции.

Через провода таких устройств злоумышленник при желании может получить полный доступ к устройству и впоследствии даже убрать следы своего присутствия, — предостерёг эксперт.

Однако эксперт пояснил, что в случае, если вы даёте хорошо знакомым людям свою зарядку, или одалживаете у них, рисков нет.

Как писал NEWS.ru ранее, отслеживая некоторые изменения в собственном аккаунте, можно понять, что им завладел другой человек, рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро «Бишенов и партнёры» Алим Бишенов.