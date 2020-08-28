Эксперт объяснил, почему нельзя оставлять в розетке зарядник для смартфона

https://static.news.ru/photo/6cd96a06-e9a0-11ea-a186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев заявил, что не следует оставлять в розетке зарядное устройство. По его словам, оно может выйти из строя из-за скачков напряжения в сети или даже привести к возгоранию.

Эксперт считает, что зарядник должен храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, сообщает «Прайм».

Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее, — подчеркнул Косарев.

Он добавил, что скачки напряжения в сети, из-за которых может повредиться зарядное устройство, как правило, возникают во время грозы или сильного ветра.​ На скорую изнашиваемость смартфона, оставляемого на подключённой зарядке, также влияет то, что гаджет в этот момент тратит ресурсы на фоновые приложения.​

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил: пользователь смартфона имеет возможность узнать, кто звонит со скрытого номера. По его словам, для этого достаточно подключить платную услугу «Суперопределитель номера», предоставляемую всеми операторами связи. Эксперт отметил, что помочь выявить звонившего может ещё одна платная услуга, которую можно получить в офисе мобильного оператора.