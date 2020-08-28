Эксперт рассказал о возможности узнать, кто звонит со скрытого номера

https://static.news.ru/photo/56989854-e98f-11ea-bc11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что пользователь смартфона имеет возможность узнать, кто звонит со скрытого номера. По его словам, для этого достаточно подключить платную услугу «Суперопределитель номера», предоставляемую всеми операторами связи.

Эксперт отметил, что помочь выявить звонившего может ещё одна платная услуга, которую можно получить в офисе мобильного оператора, сообщает «Прайм».

У оператора можно заказать детализацию звонков, то есть распечатку всех номеров, с которых поступали звонки за определённый период, — пояснил Мясоедов.

Он добавил, что если владелец гаджета намерен исключить поступление звонков со скрытых номеров, то должен скачать нужные приложения. Их выбор широк, они удобны и просты в использовании, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал несколько причин, по которым смартфон может быстро разряжаться. По его словам, это случается из-за плохого сигнала сотовой сети, программ и процессов, работающих в фоновом режиме, и слишком низкой температуры аккумулятора. Также на зарядку смартфона влияет синхронизация данных с носимыми его владельцем устройствами, например смарт-часами.