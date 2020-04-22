Эксперт назвал основные недостатки Zoom

https://static.news.ru/photo/db6058c6-842a-11ea-8f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Популярная программа для проведения видеоконференций Zoom имеет ряд уязвимостей, которые могут нарушать конфиденциальность разговоров. Об этом заявил партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

В связи с этим даже появилось целое явление под названием Zoom bombing: если пользователь не ставит пароль на конференцию в Zoom, он подвергается опасности нападения хакеров. Они могут в чат отправить какой-то неприличный файл, или забить звуковую дорожку, — цитирует эксперта «Прайм».

По словам Мясоедова, к изъянам Zoom можно также добавить низкое качество видео и проблемы с буферизацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почта Mail.ru запустит конкурента Zoom. Компания приступила к тестированию сервиса звонков и видеосвязи Видеозвонки Mail.ru, который будет поддерживать групповые звонки до 100 человек. По словам разработчиков, любой пользователь с аккаунтом Mail.ru сможет организовать встречу, при этом участникам не понадобится регистрация или специальное приложение — достаточно будет перейти по ссылке.