Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему

https://static.news.ru/photo/068bc300-89f8-11ea-b795-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS. Она появится в магазинах приложений App Store и Google Play в скором времени.

TON OS представляет собой надстройку, позволяющую поддерживать приложения на блокчейне. До сих пор с ней могли работать лишь разработчики, однако сейчас она обзаведётся пользовательским интерфейсом и будет доступна всем юзерам, рассказал источник РБК.

В начале марта американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала информацию об инвесторах блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Среди них оказались российские миллиардеры и бывший министр.

Ранее создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса человечество ждёт цивилизационный сдвиг, поскольку мир уже не будет прежним.

По его словам, мы можем стать свидетелями изменений, которые будут распространяться сквозь поколения. Сейчас от людей зависит, станет ли мир лучше после победы над вирусом, писал NEWS.ru.