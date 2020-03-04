https://static.news.ru/photo/8d2a5b00-5e0c-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple временно закроет магазин Apple Oriocenter в провинции Бергамо, Италия. Причиной этому стал распространение коронавируса COVID-19 в стране, где сейчас наблюдается самая сильная вспышка в Европе.

Магазин будет закрыт 7 и 8 марта по распоряжение итальянского правительства. Указ также распространяется на все средние и крупные розничные магазины в провинциях Кремона, Лоди и Пьяченца. Аналогичные меры будут приняты и в других регионах страны.

В минувшие выходные, 29 февраля и 1 марта, Apple также закрывала магазины Apple il Leone, Apple Fiordaliso и Apple Carosello. Однако тогда не уточнялось, было ли это связано с распоряжением властей.

В Италии число заразившихся новым вирусом достигло 2502 человек. Руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что в больнице находятся более тысячи человек, ещё тысяча — дома на карантине. Число жертв коронавируса в этой стране достигло 79. Число инфицированных за сутки увеличилось на 466 человек.

Apple в начале февраля также временно закрывала все корпоративные офисы, магазины и контакт-центры в Китае, где началась вспышка COVID-19, писал NEWS.ru.