Apple променяет ID на Account MacRumors: Apple изменит название сервиса ID на Account

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Американская компания Apple планирует переименовать сервис Apple ID в Apple Account, сообщает портал MacRumors. Произойти это может уже в 2024 году вместе с осенним релизом iOS 18 и macOS 15.

По данным портала, фирменные приложения и сервисы также обновятся и будут отображать новое название. Отмечается, что уже сейчас новое название фигурирует в некоторых документах и встречается на сайте Apple.

Ранее сообщалось, что корпорация приняла решение свернуть начатую 10 лет назад разработку собственного электромобиля. Идею поддержал главный операционный директор компании Джефф Уильямс, а также вице-президент Apple Кевин Линч, отвечавший за проект.

Компания сосредоточится на исследовании технологий искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что разработанные Apple технологии в дальнейшем могут быть интегрированы в гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, чтобы сделать ее более массовым продуктом.

В России тем временем планирует уже весной внести в Госдуму законопроект, обязывающий американскую компанию открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов. Законопроект был анонсирован еще в декабре 2022 года, тогда его сравнивали с законом Евросоюза о цифровых технологиях (DMA). Отмечается, что в настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента.