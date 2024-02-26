Минцифры примет меры в отношении Apple Минцифры обяжет Apple предоставить пользователям альтернативу App Store

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует весной внести в Госдуму законопроект, обязывающий американскую компанию Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, об этом изданию «Коммерсант» рассказал глава министерства Максут Шадаев. Законопроект был анонсирован еще в декабре 2022 года, тогда его сравнивали с законом Евросоюза о цифровых технологиях (DMA). По словам Шадаева, в настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента.

Отмечается, что данная инициатива возникла на фоне удаления из магазинов мобильных приложений Apple и Google программ российских компаний, попавших под санкции — в первую очередь речь шла о банках. По данным «Коммерсанта», регулирование планируется распространить на всех владельцев мобильных систем, производителей устройств и операторов магазинов, они должны будут обеспечить установки на равных условиях.

По мнению экспертов рынка, такого рода нормы могут упростить работу издателям приложений, попавшим под санкции, однако в целом сложностей в деятельности компаний из РФ с Apple не наблюдается. Кроме того, специалисты отмечают, что российские регуляторы располагают весьма ограниченным набором механизмов, которыми можно заставить Apple исполнять новые требования.

20 февраля стало известно, что корпорация Apple оказалась рекордсменом по сумме оплаченного антимонопольного штрафа в России в 2023 году. Компания выплатила 906 млн рублей по требованию Федеральной антимонопольной службы. Основанием для штрафа послужило доминирующее положение Apple на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Российская служба пришла к выводу, что компания злоупотребила своими позициями.