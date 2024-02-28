Apple отказалась от проекта собственного электромобиля спустя 10 лет работы

Корпорация Apple приняла решение свернуть разработку собственного электромобиля, начатую еще 10 лет назад, сообщает информационное агентство Bloomberg. По его данным, прекращение разработки поддержал главный операционный директор компании Джефф Уильямс, а также вице-президент Apple Кевин Линч, отвечавший за проект. Компания сосредоточится на исследовании технологий искусственного интеллекта.

Аналитики считают, что компания отказалась от перспективного проекта, так как он мог принести ей многомиллиардные доходы. Предполагается, что в Купертино посчитали разработку новых ИИ-технологий более актуальной в текущих рыночных условиях, так как конкуренцию на рынке электромобилей ей могли бы составить как китайские корпорации, так и компания Alphabet, управляющая Google. Эксперты отмечают, что разработанные Apple технологии в дальнейшем могут быть интегрированы в гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, чтобы сделать ее более массовым продуктом.

Как сообщалось ранее, европейская автомобильная промышленность оказалась в трудной ситуации из-за электромобилей Tesla и китайских производителей. По данным агентства Reuters, крупнейшие европейские компании могут объединиться для выпуска дешевых электрокаров. Такую возможность обсуждают в Volkswagen и Renault.