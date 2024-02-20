Китай с Илоном Маском подтолкнули европейский автопром к отчаянным мерам Reuters: Volkswagen и Renault могут объединиться для борьбы с КНР и Tesla

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Крупнейшие автомобильные производители Европы, в том числе Renault и Volkswagen, могут объединить усилия в борьбе с китайскими конкурентами и американской компанией Tesla, сообщает информационное агентство Reuters. По его данным, вместе они планируют нивелировать «экзистенциальную угрозу», которую несут иностранные компании. Предполагается, что компании займутся выпуском дешевых электрокаров.

Источники агентства отмечают, что руководители европейских предприятий обсуждают несколько различных вариантов сотрудничества. В частности, они могут объединить усилия по разработке новых электрокаров или же создать объединенное предприятие за пределами Евросоюза. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет вынесено в ближайшие месяцы.

Поводом для объединения сил стала не только конкуренция со стороны КНР и Tesla, но и введение Европарламентом нового закона. Он касается ужесточения правил выбросов углекислого газа, что вынудит европейские компании выпускать больше электрокаров. В противном случае одной только Volkswagen грозит штраф в размере €2 млрд.

Миллиардер Илон Маск ранее заявил, что Китай может в скором времени захватить мировой рынок электромобилей. По его словам, именно в Китае расположены наиболее конкурентноспособные предприятия. Он подчеркнул, что КНР необходимо сдерживать.