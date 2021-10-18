Apple представила новые AirPods и MacBook

Корпорация Apple в ходе Apple Event показала беспроводные наушники третьего поколения AirPods, новые процессоры M1, M1 Max и M1 Pro, а также ноутбуки MacBook Pro на их основе. У всех новых устройств изменился дизайн. Трансляция мероприятия ведётся на сайте корпорации.

Наушники получили пыле- и влагозащиту, возможность беспроводной зарядки и управление, как на AirPods Pro. Цена на устройство будет начинаться с 16 490 рублей, продажи откроются на следующей неделе (с 25 октября).

Новые MacBook Pro получат процессоры M1 Pro или M1 Max в зависимости от комплектации. Также покупатели смогут выбрать размер экрана — 14 или 16 дюймов. Главное изменение в дизайне — «чёлка» на экране компьютера, которая позволяет расширить дисплей и лишить его рамок, но сохранить датчики и камеру (которая теперь снимает в 1080p). Также в ноутбуки вернули магнитную зарядку и поддержку SD-карт.

Также в ноутбуки вернули магнитную зарядку и поддержку SD-карт. При этом разработчики отказались от панели Touch Bar на клавиатуре.

Ранее стало известно, что производство iPhone 13 в 2021 году может быть сокращено. Причиной является глобальная нехватка чипов. По имеющимся данным, Apple планировала выпустить за оставшиеся три месяца года порядка 90 миллионов новых моделей iPhone, однако теперь она сообщает партнёрам-производителям, что общий объём окажется ниже, поскольку компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой необходимого числа компонентов.