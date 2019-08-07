Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял по спецназовцам, которые штурмовали его дом.
У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения, — сказал он.
Однако Атамбаев добавил, что во время стрельбы он старался не попадать в людей.
Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.
Как ранее писал News.ru, в Киргизии число пострадавших в ходе столкновений между силовиками и сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева увеличилось до 52 человек.