Журова назвала негативный фактор победы российской команды по киберспорту
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:47, 18 октября 2021
Светлана ЖуроваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала негативный фактор в победе российской команды по киберспорту. Она считает, что из-за киберспортсменов Россия рискует потерять олимпийских чемпионов. Её слова передаёт Sport24.
Журова поздравила победителей турнира, однако она выразила обеспокоенность тем, что успех российской команды может стать большой рекламой для детей. Они, видя, какую огромную сумму денег получили киберспортсмены, тоже захотят пойти по их пути.
Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности, — сказала Журова.
Ранее сообщалось, что российская команда по Dota 2 Team Spirit выиграла крупнейший турнир The International 10, заработав свыше $18 млн призовых.