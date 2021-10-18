Журова назвала негативный фактор победы российской команды по киберспорту

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В интервью комментатору Геннадию Орлову экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал о коррупции на уровне национальных команд, обвинив тем самым Станислава Черчесова и Анатолия Бышовца. В ответ Бышовец назвал такие заявления заказными, но в суд подавать не намерен. Об этом сообщает URA.RU.

Я сталкивался с тем, что в сборную попадали за деньги. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили. Тренеры брали деньги за попадание в сборную...