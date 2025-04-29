Журова назвала единственное условие возвращения россиян на соревнования Депутат Журова: спортсмены из РФ полноценно вернутся на старты только после СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международные соревнования только после окончания специальной военной операции на Украине, заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, шансы поехать на Олимпиаду в Турине будут только у спортсменов из международных федераций, где в состав исполнительных комитетов с перевесом входят не русофобски настроенные люди.

Я считаю, если СВО будет продолжаться и не будет подписано мирное соглашение, минимальные шансы будут только у спортсменов из международных федераций, где в состав исполнительных комитетов с перевесом входят не русофобски настроенные люди. Сейчас однозначно говорят: пока не будет подписано мирное соглашение, никаких русских вообще. Или кто-то говорит о нейтральном статусе, но без флага и гимна, — сказала депутат.

Ранее Журова отметила, что 10 лет назад российские спортсмены из-за высокой конкуренции чаще меняли гражданство, чем сейчас, но никто не обращал на это внимания, ситуация изменилась после начала СВО. У каждого есть свои причины перехода в другую страну, а зачастую людям во всем мире свойственно «покричать и забыть», отметила она.