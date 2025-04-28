«Людям свойственно покричать и забыть»: Журова о спортсменах-предателях Депутат Журова: отношение к смене спортивного гражданства изменилось из-за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Десять лет назад российские спортсмены из-за высокой конкуренции чаще меняли гражданство, чем сейчас, но никто не обращал на это внимание, ситуация изменилась после начала специальной военной операции на Украине, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она отметила, что у каждого есть свои причины перехода в другую страну, а зачастую людям во всем мире свойственно «покричать и забыть».

Мария Анисина не могла найти партнера в России, уехала во Францию, стала олимпийской чемпионкой. Мы ее меньше любили за это? С СВО все, конечно, поменялось. Я считаю, что это было умышленно просчитано психологами информационной войны с Россией — разделение нас на два лагеря с очень жесткой одной и второй позицией, а меньшинство находится посередине. Чаще всего обе стороны критичны. Они просто готовы друг друга предать анафеме, отстаивая свое мнение. У каждой стороны будут свои очень веские аргументы, — сказала Журова.

Она напомнила, что приехавшего на Олимпиаду-1980 в Москву Себастьяна Коу в Великобритании тоже считали предателем, однако со временем про это забыли. По словам Журовой, все знают, что он является олимпийским чемпионом.

Людям свойственно покричать и забыть. И не только у нас, но и во всем мире. «Железная» Маргарет Тэтчер говорила: я вас как премьер-министр крайне осуждаю, но как гражданка моей страны, поздравляю, — добавила Журова.

Ранее Журова сообщила, что Международные федерации лыжных гонок, биатлона, легкой атлетики и санного спорта на данный момент выступают категорически против возвращения россиян на международные соревнования. Она отметила, что в зимних видах спорта сильно скандинавское лобби, а ситуация в легкой атлетике осложнена допинговыми скандалами.