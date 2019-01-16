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WADA открестилось от наказания России

Филипп Мюйтерс Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филипп Мюйтерс

спорт [ версия для печати ]

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и кандидат в президенты организации Филипп Мюйтерс высказался о том, стоит ли наказывать Россию за нарушение сроков передачи данных Московской лаборатории.

По его словам, дополнительное наказание вынесено быть не должно.

«Я не думаю, что это хорошо. Я тоже был разочарован, что Россия не предоставила доступ до конца года. Надеюсь, мы сможем определить позицию России и российских спортсменов на будущее», — приводит слова Мюйтерса Inside the Games.

WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. Проблема была в несоответствии оборудования российскому законодательству. 9 января 2019-го с новым визитом в Москву прибыли три эксперта WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.

Как писал News.ru, российского тренера восславили в США.


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