https://static.news.ru/photo/d38d643a-3e03-11ea-b842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не против открытого рассмотрения судебного процесса с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

WADA ничего не имеет против открытого рассмотрения дела, за что выступил ряд заинтересованных сторон, — цитирует Хрычикова ТАСС.

Хрычиков подчеркнул, что всё зависеть от контекста и того, какие свидетели будут участвовать в деле, так как нельзя допустить, чтобы они подверглись риску.

Олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова в споре между WADA и РУСАДА выступят в качестве третьей стороны в Спортивном арбитражном суду (CAS). Ранее к спору в качестве третье стороны присоединилась Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), писал NEWS.ru.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны.