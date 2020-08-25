«Всё логично»: эксперт оценил решение Месси покинуть «Барселону»

https://static.news.ru/photo/c8172368-e789-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Футбольный эксперт Андрей Малосолов прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть «Барселону».

По его мнению, этот шаг может быть связан с сильным кризисом, который поразил каталонский клуб. Апофеозом кризиса эксперт назвал «чудовищное поражение», когда команда пропустила восемь мячей. На этом фоне в тренерском штабе и кадровом составе произошли изменения.

Решение Месси на первый взгляд выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента. Криштиану Роналду, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас ищет новый клуб, — считает Малосолов.

При этом он отметил, что в ситуации с Мессии всё логично, предположив, что находиться на одном месте в футболе является достаточно тяжёлым испытанием.

Определённые перемены, изменения и в игровой карьере, и в налоговой и доходной ведомости должны быть, — сказал он.

Эксперт добавил, что пока трудно сказать, получится ли переубедить футболиста, и подчеркнул, что в качестве ключевых факторов выступают зарплатная ведомость и серьёзное предложение из других клубов, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что последние полгода информация о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны» всё чаще мелькала в СМИ, поэтому любое очередное упоминание о возможной смене прописки аргентинца воспринималась многими не всерьёз. Но на этот раз ситуация кардинально изменилась. Месси отправил в клуб официальный факс с запросом о расторжении контракта. В ответ на это «Барселона» решила подать в суд на футболиста, президент клуба Жозеп Бартомеу чуть было не покинул свой пост, а глава Каталонии уже выразил благодарность аргентинцу за годы, проведённые в их команде.