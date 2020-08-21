Вопрос о проведении ЧЕ по тяжёлой атлетике в РФ будет решён до 3 сентября

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Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России Александр Кишкин заявил, что Европейская федерация должна принять решение о проведении осенью чемпионата Европы в Москве до 3 сентября. Соревнования, предположительно, состоятся в конце октября — начале ноября.

Изначально первенство Европы должно было пройти в столице с 2 по 12 апреля. Чемпионат был перенесён из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа — сначала на лето, а потом на осень (31 октября — 8 ноября).

Кишкин подчеркнул, что окно для подачи предварительных заявок на участие в турнире откроется 3 сентября. ФТАР совместно с оргкомитетом подготовили письмо в адрес исполкома Европейской федерации. В послании разъясняется текущая ситуация по коронавирусу в России, а также говорится о дополнительных мерах безопасности, принимаемых руководством страны. По словам Кишкина, ФТАР и исполком оповещают континентальную федерацию о съёме процедуры обязательной двухнедельной обсервации для всех иностранных граждан, которые въезжают на территорию РФ.

Европейская федерация в ближайшие дни должна собраться и принять решение о том, проводить ли этот чемпионат Европы либо вновь его перенести. Думаю, всё должно решиться до 3 сентября, — цитирует Кишкина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Всероссийская федерация лёгкой атлетики погасила задолженность в размере $6,31 млн перед World Athletics.

Об этом рассказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. $5 млн пошли в счёт оплаты штрафа, наложенного на федерацию за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, остальные средства — компенсация издержек.