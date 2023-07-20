Ветеран «Спартака» предположил новый клуб Черчесова после фиаско в ЛЧ Ветеран «Спартака» Кавазашвили считает, что Черчесов продолжит карьеру в Европе

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов зарекомендовал себя как опытный тренер европейского класса, не исключено, что он продолжит карьеру за рубежом, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, российского тренера может пригласить иностранный клуб, входящий в лидирующую группу.

Черчесов уже настолько опытный тренер европейского класса. Я уверен, что его пригласит другая ведущая европейская команда. Может быть, это не будет клуб, претендующий на чемпионство, но входящий в лидирующую группу. На классных тренеров большой дефицит. Я думаю, Черчесов зарекомендовал себя как отличный тренер, и его будет ждать какое-либо приглашение, — считает Кавазашвили.

Он добавил, что Черчесова уже можно считать европейским тренером, который привык к местному футбольному менталитету..

Ранее бывшего тренера сборной России Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Поводом для увольнения российского специалиста стало поражение со счетом 0:3 от фарерской команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. За время его работы венгерский клуб два раза стал чемпионом страны и впервые за 47 лет вышел в плей-офф Еврокубка.