Валиева в солидной компании: у кого еще из россиян отбирали золото Олимпиад

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Лариса Лазутина, Камила Валиева, Юлия Зарипова

Допинговое дело 15-летней фигуристки Камилы Валиевой стало одним из самых громких за последние годы. Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать девушку на четыре года и аннулировать все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Из-за положительной допинг-пробы Валиевой сборная России потеряла золото в командном турнире. У кого еще из российских чемпионов отбирали медали Олимпийских игр — в материале NEWS.ru.

У кого из российских лыжниц отобрали медали из-за допинга

Практически на каждой Олимпиаде у части спортсменов из разных стран обнаруживают допинг. Иногда из-за запрещенных препаратов от участия в Играх отстраняли целые сборные.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити лыжницы Ольга Данилова и Лариса Лазутина выиграли две золотые и три серебряные медали на двоих. У Лазутиной после первого места в марафоне на 30 километров в допинг-пробе нашли запрещенное вещество — дарбепоэтин (разновидность эритропоэтина). Этот препарат используют для лечения анемии.

В 2003-м на заседании МОК в Праге было принято решение об аннулировании всех результатов лыжницы начиная с 2001 года. У Лазутиной осталось еще пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали предыдущих Олимпийских игр. У Даниловой, которая стала чемпионкой в комбинированной гонке и выиграла серебро в гонке на 10 километров классическим стилем, обнаружили то же вещество. В ходе расследования выяснилось, что обеих участниц Игр проверяли весь сезон и положительных проб было несколько.

В итоге россияне заняли пятое место в командном зачете на Играх-2002, уступив Канаде, которую ранее при равном числе золотых медалей опережали.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Лариса Лазутина

В каких дисциплинах чаще всего отбирали медали

В 2004 году спортсмены из сборной по тяжелой атлетике завоевали сразу несколько наград на Олимпиаде в Афинах. Ирина Коржаненко взяла золото в толкании ядра, Светлана Кривелева — бронзу в той же дисциплине, Олег Перепеченов — бронзу в штанге до 77 килограмм.

Однако в крови спортсменов обнаружили допинг. Проба Коржаненко показала наличие продуктов распада запрещенного препарата станозолола — анаболического стероида. Ее медаль забрали через два дня после награждения. Ее коллеги лишились бронзы по той же причине. Но это не помешало сборной РФ остаться на третьем месте в общем зачете.

В 2008 году россияне были лишены 14 медалей (одной золотой, шести серебряных и семи бронзовых) на Играх в Пекине. Допинг обнаружили в крови Марии Абакумовой (метание копья), Хаджимурата Аккаева (штанга до 94 килограмм), Дениса Алексеева (эстафета 4×400), Хасана Бароева (греко-римская борьба до 120 килограмм), Екатерины Волковой (бег на 300 метров с препятствиями), Надежды Евстюхиной (штанга до 75 килограмм) и многих других. Несмотря на это, команда смогла остаться на третьем месте в общем зачете.

В 2012 году у сборной России забрали 15 медалей, полученных на Играх в Лондоне: Апти Аухадов лишился серебра в штанге до 85 килограмм, Наталья Заболотная — серебра в штанге до 75 килограмм, Юлия Зарипова — золота в беге на 3000 метров с препятствиями, Александр Иванов — серебра в штанге до 94 килограмм, Ольга Каниськина — серебра в ходьбе, Сергей Кирдяпкин — золота в ходьбе, Евгения Колодко — серебра в толкании ядра, Татьяна Лысенко — золота в метании молота и т. д.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Мария Абакумова

Кого из россиян дисквалифицировали из-за массового допинга

В декабре 2014 года немецкий телеканал ARD выпустил документальный фильм, в котором россияне Юлия и Виталий Степановы рассказывали об использовании и сокрытии следов применения допинга в России. Юлия раньше выступала в легкой атлетике — в беге на 800 метров, Виталий являлся сотрудником российского антидопингового агентства.

Степанова сама отбывала дисквалификацию из-за употребления допинга. Она рассказала в фильме, который снимал немецкий журналист Хайо Зеппельт, что в России запрещенные вещества употребляет 99,9% спортсменов. Юлия добавила, что в 2011–2012 годах выступала на соревнованиях, принимая допинг, о чем знали ее тренер Алексей Мельников и специалист международного уровня по антидопинговой работе Сергей Португалов. В фильме также были показаны кадры скрытой съемки олимпийской чемпионки в беге Марии Савиновой.

«А что нам делать? Как еще чего-то добиваться? Это наша система, в России только так это и работает. Слава богу, мой тренер работает с Мельниковым, он помогает покрывать тесты. Они позволяют ему менять даты допинг-контроля. Оксандролон очень быстро выходит из организма: менее чем за 20 дней. Мы проверяли. У моего мужа хорошие связи с лабораторией допинг-контроля», — так якобы говорила на видеозаписи Савинова. Ее слова звучали на немецком, а не на русском.

Фото: Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Юлия Степанова

Муж Степановой утверждал, что много раз слал в WADA письма с разоблачениями, но не получал ответа. Виталий также знал, что глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дает спортсменам допинг и покрывает их.

После этого фильма Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело собственное расследование и опубликовало в результате отчет, в котором указывалось на огромное количество случаев применения допинга российскими спортсменами. На основании расследования WADA рекомендовало Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). В июле 2016 года IAAF последовала рекомендации WADA. Федерацию так до сих пор и не восстановили.

Только в 2019 году президент Олимпийского комитета России призвал сменить руководство ВФЛА, так как «деятельность организации наносит урон всему российскому спорту». В январе 2020 года Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. Российские легкоатлеты до сих пор не могут официально принимать участие в международных соревнованиях, хотя в 2021 году ВФЛА предоставила план по восстановлению федерации. В плане признавалось, что допинговая система действительно существовала.

Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Григорий Родченков

Родченков признался в подмене 100 допинг-проб российских спортсменов

На Олимпийских играх в Сочи сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Но уже после Олимпиады многие медали команды были отобраны. Допинг нашли у Александра Зубкова и Алексея Воеводы (бобслей), Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой (биатлон), Александра Легкова (лыжи), Александра Третьякова (скелетон) и многих других. Виновным был в том числе и вышеупомянутый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Впоследствии он сбежал из страны и стал информатором WADA.

12 мая 2016 года газета The New York Times опубликовала расследование, базировавшееся на сведениях от Родченкова. В нем говорилось, что Россия перед Олимпиадой-2014 разработала целую допинговую программу с участием десятков спортсменов. Они якобы употребляли смесь из анаболических стероидов, запивая ее алкоголем. Кроме этого, были осуществлены манипуляции почти с сотней допинг-проб российских атлетов. По словам Родченкова, в рамках программы он принял участие в подмене порядка 100 допинг-проб российских спортсменов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Российские медалисты выносят российский флаг во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Суд оправдал нескольких чемпионов Сочи

После перепроверки допинг-проб Россия лишилась трех золотых медалей на Олимпийских играх в Сочи и одной серебряной (в бобслее и биатлоне). Остальные спортсмены были оправданы — те же Александр Легков (лыжи) и Александр Третьяков (скелетон).

По итогам всех разбирательств Россия сначала упустила первую строчку в общем зачете Игр, но после нескольких оправдательных решений вернула лидерство. По числу золотых медалей страна делит первое место с Норвегией, но опережает конкурентов по количеству серебряных наград.

Читайте также:

Виновна по всем статьям: как и за что CAS наказал Камилу Валиеву

Россию лишили золота ОИ после дисквалификации Валиевой

«Загубили карьеру»: Бестемьянова о дисквалификации Валиевой

Валиева опубликовала реакцию на дисквалификацию CAS

Стало известно, сколько денег может потерять Валиева из-за дисквалификации