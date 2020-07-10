Этап «Формулы-1» в Сочи пройдёт со зрителями

https://static.news.ru/photo/c6753c40-c293-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ выразило готовность оказать необходимое содействие в подготовке и проведении российского этапа «Формулы-1» в Сочи. Об этом заявил вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и проведению этих соревнований Дмитрий Чернышенко.

Россия готова к приёму команд и зрителей российского этапа «Формулы-1». Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований, — цитирует ТАСС Чернышенко.

Он также отметил, что «Формула-1» — одно из самых популярных соревнований мирового уровня, и для российского спорта оно станет важным событием.

Как писал NEWS.ru, гран-при России в рамках чемпионата мира «Формулы-1» пройдёт с 25 по 27 сентября на автодроме «Сочи Автодром». Как сообщает пресс-служба F1, перед российским этапом гонка впервые пройдёт в итальянской Тоскане на автодроме «Муджелло» близ Флоренции с 11 по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1», запланированный в Сочи на 27 сентября, мог не состояться из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что в случае срыва вместо российского этапа гонку могла принять Португалия.