В Госдуме призвали МОК не давить на российских фигуристов перед Олимпиадой Депутат Журова: недопуск Жулина до отбора ОИ связан с давлением на фигуристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Степанова и Иван Букин

Недопуск заслуженного тренера России Александра Жулина до отборочного турнира фигуристов к Олимпийским играм в Турине в первую очередь связан с давлением на спортсменов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) пытается подорвать атмосферу внутри российской сборной.

Если тренер не поедет, то спортсмены могут выступить хуже. Для фигуриста тренер — важная часть успеха, для многих спортсменов, но для фигуристов, в частности, особенно если они молодые. На тренере лежит много моментов, без которых не будет успеха. Я считаю, в любом случае используют недобросовестную конкуренцию. Тут подрезали, убрали, там не пустили. В целом, атмосфера в команде не очень, потому что одних допустили, а других нет, — сказала Журова.

Жулин в эфире программы депутата Госдумы и двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова на телеканале «Звезда», заявил, что ему запретили ехать на турнир фигуристов. Решение было принято специальной комиссией, которая определяет допуск тренеров на международные соревнования. Он отметил, что это может быть связано с его открытыми высказываниями против бывшего президента МОК Томаса Баха. Кроме того, в числе причин запрета, по мнению Жулина, может быть принадлежность тренеров к спортивным клубам ЦСКА или «Динамо», участие в общественных мероприятиях, а также личные политические взгляды.