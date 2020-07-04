Василий Уткин: Олимпийские игры в Сочи — самые опозоренные в истории

https://static.news.ru/photo/fc518f4a-bdfb-11ea-b126-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный спортивный блогер и журналист Василий Уткин резко высказался о прошедших в 2014 году зимних Олимпийских играх.

Игры как спортивное событие самые опозоренные в истории. Такого количества пересмотренных медалей больше не бывало, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также раскритиковал Сочи как место отдыха, отметив завышенные цены в городе.

13 лет назад, в ночь с 4 на 5 июля 2007 года, на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале право проведения зимней Олимпиады в 2014 году было отдано Сочи.

Ранее Уткин заявил, что бывшему наставнику московского футбольного клуба «Локомотив» Юрию Сёмину пора завершать тренерскую карьеру. Он отметил, что его позиция продиктована взглядом на работу Сёмина в московском клубе, писал NEWS.ru.