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Уланов: нам удалось перетерпеть соперника

Игорь Уланов Александр Головко/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Игорь Уланов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

«Первые два периода были тягучими. Раскачивались или ждали ошибок соперника — этого не знаю. Третий период был больше на радость болельщиков, чем для главных тренеров. Нам удалось перетерпеть соперника, да и удаление в овертайме у "Сочи" сыграло нам на руку», — цитирует Уланова корреспондент News.ru.

Тренер добавил, что надеется, что последующие игры команды также будут интересными для болельщиков.

«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции. «Сочи» проиграл второй матч подряд и остаётся восьмым.

ЦСКА разгромил соперника в дерби, писал News.ru.


#хоккей #КХЛ
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