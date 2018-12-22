Уланов: нам удалось перетерпеть соперника

Главный тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме.
«Первые два периода были тягучими. Раскачивались или ждали ошибок соперника — этого не знаю. Третий период был больше на радость болельщиков, чем для главных тренеров. Нам удалось перетерпеть соперника, да и удаление в овертайме у "Сочи" сыграло нам на руку», — цитирует Уланова корреспондент News.ru.
Тренер добавил, что надеется, что последующие игры команды также будут интересными для болельщиков.
«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции. «Сочи» проиграл второй матч подряд и остаётся восьмым.
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