Украинская спортсменка жестко высказалась об отношении к россиянкам Украинская спортсменка Коляденко заявила, что не жмет руки соперницам из России

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Ирина Коляденко

Украинская спортсменка Ирина Коляденко, трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе, заявила, что не стала пожимать руку российской сопернице Динаре Кудаевой из-за своих взглядов, сообщает Sport-Express. Коляденко отказалась от рукопожатия во время чемпионата Европы в Словакии.

Я никогда не пожимаю рук соперницам из этой страны. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях. Конечно, отрицательно отношусь к допуску их на чемпионаты. Они недостойны бороться с нами. Мне вообще непонятен их допуск к международным соревнованиям, — сказала Коляденко.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям исключить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях после начала специальной военной операции России на Украине. Однако в конце 2023 года организация изменила свою позицию, разрешив атлетам из РФ выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган до этого высказался за полноправное участие российских атлетов в Олимпийских играх. По его словам, спортсмены должны выступать под национальным флагом, поскольку они не несут ответственности за политические решения. Также он сказал, что отстранение российских участников от международных соревнований не имеет под собой оснований.

Ранее украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел детектор лжи после обнаружения в его организме мельдония. Сам игрок не может объяснить, каким образом запрещенное вещество попало в его кровь. Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда у 24-летнего полузащитника взяли внеплановую пробу на допинг.