Украинец Малиновский поздравил «братьев-поляков» с выходом на ЧМ по футболу

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» и сборной Украины Руслан Малиновский выразил радость в связи с тем, что польские футболисты, обыгравшие Швецию, примут участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом украинец написал в социальной сети.

Поздравляю, братья, — написал Малиновский.

Отметим, что Малиновский является уроженцем Житомира. В разное время он выступал за украинские клубы «Шахтёр» (Донецк), «Севастополь» и «Заря» (Луганск).

Накануне сборные Португалии и Польши вышли на чемпионат мира — 2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Обе команды победили соперников в финале стыковых матчей.

Команда Португалии обыграла на своём поле Северную Македонию — 2:0. Оба мяча забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся на 32-й и 65-й минутах. Сборная Польши на своём поле обыграла команду Швеции с тем же счётом. Мячи забили Роберт Левандовски (29-я минута, с пенальти) и Петр Зелински (72-я).