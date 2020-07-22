У двух игроков ЦСКА подозревают заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ba02bca2-cc2b-11ea-9e27-fa163e074e61_660.jpg Хёрдур Магнуссон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тесты на коронавирусную инфекцию у двух игроков ЦСКА, Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, показали «сомнительный» результат. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков.

Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провёл необходимые профилактические мероприятия, — сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Тестирование проходило в плановом порядке в рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова». Анализы брали у всех футболистов, тренерского состав и персонала команды. После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.

В ближайшее время Магнуссон и Сигурдссон пройдут ещё несколько тестов на коронавирус.

Несмотря на ситуацию, команда сегодня, 22 июля, будет играть с «Тамбовом». Встреча должна начаться в 19:00. По оценке экспертов, московский клуб имеет шансы занять третье место и завоевать путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.



