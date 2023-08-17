Трансгендерам запретили выступать на женских турнирах по шахматам FIDE запретила трансгендерам выступать на женских турнирах по шахматам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная шахматная федерация (FIDE) запретила трансгендерам, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в официальных женских турнирах. В сообщении, опубликованном на сайте федерации, сказано, что мера носит временный характер.

В случае изменения пола с мужского на женский игрок не имеет права участвовать в официальных соревнованиях FIDE для женщин до принятия дальнейшего решения FIDE. Такое решение должно быть основано на дальнейшем анализе и должно быть принято Советом FIDE в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение 2 (двух) лет, — говорится в положении о лицензировании спортсменов.

При этом трансгендерным женщинам разрешено участвовать в открытых турнирах. Их прошлые титулы останутся в силе. В случае, если пол менялся с женского на мужской, то титулы женских турниров утратятся, хотя рейтинг останется прежним.

Новые правила вступят в силу с 21 августа и будут действовать до дальнейшего решения федерации.

Весной оуководство Международной ассоциации бокса (IBA) исключило из списка участников женского чемпионата мира спортсменов, пытавшихся выдавать себя за женщин. Президент ассоциации Умар Кремлев рассказал, что обман удалось раскрыть при помощи ДНК-тестов.