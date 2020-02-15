Сегодня отсутствуют какие-либо правила. Сейчас нужно действовать не руководству СБР, а принимать решения в Кремле, потому что это позорит Россию. Необходимо принять закон, как в Италии — пять лет тюрьмы. В Белоруссии пожизненная дисквалификация, а в России ничего. Кого-нибудь у нас наказали за эти дела? Нет. Надо Путина наказать! Это главная причина, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.