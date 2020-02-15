Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что в России необходимо принять закон, согласно которому спортсмены будут подвергнуты наказанию за применение допинга.
Сегодня отсутствуют какие-либо правила. Сейчас нужно действовать не руководству СБР, а принимать решения в Кремле, потому что это позорит Россию. Необходимо принять закон, как в Италии — пять лет тюрьмы. В Белоруссии пожизненная дисквалификация, а в России ничего. Кого-нибудь у нас наказали за эти дела? Нет. Надо Путина наказать! Это главная причина, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.
Ранее Тихонов прокомментировал новость о дисквалификации биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил, писал NEWS.ru.
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