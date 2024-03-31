Сын Кости Цзю впервые проиграл, уступив американцу Сын Кости Цзю Тим проиграл американцу Себастьяну Фундоре

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Тим Цзю и Себастьян Фундора

Тим Цзю впервые в карьере проиграл официальный матч, уступив американцу Себастьяну Фундоре. Сын именитого боксера Кости Цзю в результате лишился сразу двух поясов: он не смог во второй раз защитить титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, а также лишился возможности завоевать вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в той же весовой категории.

Спортсмен выступает под австралийским флагом, а официально его поединок не транслировался в России. Победитель был определен раздельным судейским решением, до этого Тим ни разу не проигрывал — до этого он выиграл во всех 24 поединках, 17 из них были завершены нокаутом. На счету Фундоры 21 победа, 1 поражение и 1 ничья. При этом изначально соперником боксера должен был стать американец Кит Турман, но он был вынужден отказаться от боя из-за травмы бицепса.

Сейчас сыну бывшего абсолютного чемпиона мира 29 лет, в сентябре 2023 года пояс WBO перешел к нему, так как американец Джермелл Чарло отказался выйти с ним на поединок для защиты титула. Первая защита Тима состоялась уже в октябре, победителя определили судьи.

Ранее стало известно, что российский боксер Алексей Мазур проведет бой за пояс WBA Asia в легком весе с Лореном Джафетом из Танзании. Отмечается, что 10-раундовый поединок пройдет 4 апреля в Ярославле.