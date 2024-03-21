Российский боксер Мазур подерется за титул чемпиона Азии в Ярославле

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Алексей Мазур

Российский боксер Алексей Мазур проведет бой за пояс WBA Asia в легком весе с Лореном Джафетом из Танзании, сообщает корреспондент NEWS.ru. 10-раундовый поединок пройдет 4 апреля в Ярославле.

Впервые с конца февраля 2022 года на территории Российской Федерации будет разыгран пояс одной из четырех ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Ранее ассоциации отказывались санкционировать титульные поединки в России.

Мазур должен был оспорить пояс WBA Asia еще 8 марта на турнире в Майкопе в поединке с другим боксёром из Танзании Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показаниям не смог вылететь в Россию, и титульный поединок с участием Мазура был перенесен.

Мазур — чемпион России — 2018. На профессиональном ринге он дебютировал в мае 2018 года и успел провести девять поединков. В каждом из них 32-летний спортсмен одержал победу, в том числе пять — нокаутом.

16 марта стало известно, что бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдет в Москве 12 апреля на Live Арене. Поединок возглавит турнир Ural FC 7.