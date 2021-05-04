Судившийся за алименты с дочерью Тарасов готовит курс по воспитанию детей

https://static.news.ru/photo/16309b26-ad4e-11eb-b516-96000091f725_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший муж Ольги Бузовой, трижды женатый футболист Дмитрий Тарасов готовится стать новым коучем по счастливым семейным отношениям и воспитанию детей. Спортсмен, который недавно судился за урезание алиментов старшей дочери Ангелине, готовит специальный курс для подписчиков, пишет StarHit.

Футбольная карьера бывшего мужа Бузовой и отца трёх детей сейчас поставлена на паузу. Вероятно, в ожидании хороших продаж футболист и затеял проект с рекомендациями для создания счастливой семейной жизни.

Пришло время поделиться правилами общения с детьми в нашей семье. Самое главное — любить детей, проводить с ними максимум времени, давать всё самое лучшее! — приводит издание слова Тарасова из его личного блога.

Пока неизвестно, как на затею футболиста отреагирует его первая жена Оксана, дочь которой уже долгое время лишена общения с отцом. Тарасов, в свою очередь, уверят, что это именно мать Ангелины не даёт ему встречаться с девочкой. И только недавно футболист судился с собственным ребёнком за урезание ей алиментов, потому что в его новой семье растут две дочери — Милана и Ева.

Одно из моих правил — не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей, сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться, — писал по этому поводу футболист.

Как сообщалось ранее, 34-летний бывший полузащитник «Рубина» и экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам о минусах своих прошлых отношений. Футболист дважды разведён. Первая супруга — Оксана Пономаренко, с ней футболист прожил с 2008 по 2012 год, вторая жена — певица Ольга Бузова, их отношения завершились в 2016 году.