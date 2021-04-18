«Измены, ссоры, слёзы»: экс-муж Бузовой раскрыл правду о прошлых отношениях

https://static.news.ru/photo/bcc8b04e-a061-11eb-b180-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/tarasov23_offical

34-летний бывший полузащитник «Рубина» и экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам о минусах своих прошлых отношений.

Отношения в прошлом: выносили друг другу мозги, измены, ссоры, слёзы, сопли, страсть. Отношения сейчас: уважение, свобода, любовь, дети, планы на будущее, отличный секс, — написал спортсмен в сторис Instagram.

Футболист дважды разведён. Первая супруга — Оксана Пономаренко, с ней футболист прожил с 2008 по 2012 год, вторая жена — певица Ольга Бузова, их отношения завершились в 2016 году. Сейчас Тарасов находится в браке с 27-летней моделью Анастасией Костенко. Девушка родила ему двух дочерей: Милану и Еву.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-полузащитник «Рубина» признался, что ему нравится сидеть на шее у жены и тратить её деньги. Он пояснил, что пока не заключил контракт с каким-либо клубом, поскольку его не устраивает уровень зарплаты. 27-летняя Анастасия Костенко никак не отреагировала на слова своего мужа. Она усиленно занимается в Высшей школе телевидения «Останкино», поскольку планирует в ближайшее время устроиться на работу. Кроме этого, она ведёт блог и занимается воспитанием детей.