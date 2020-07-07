Суд взыскал 51 миллион рублей с отца жены Овечкина

https://static.news.ru/photo/c553addc-c136-11ea-90ed-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Шубский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдовец Веры Глаголевой и отец жены форварда «Вашингтона» Анастасии Шубской, крупный предприниматель Кирилл Шубский по решению суда обязан выплатить 51 млн рублей.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Шубский был поручителем по долгу строительной компании, которая не вернула средства. Иск в связи с этим подал девелопер Дмитрий Бауськов. При этом он требовал 52 млн рублей.

После этого стороны заключили мировое соглашение и сумма уменьшилась на 1 млн рублей, пишет «Спорт Экспресс».

В начале июня у Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился второй сын. Илья появился на свет 27 мая 2020 года. Звёздные родители до сих пор получают подарки от друзей. Специально для презентов спортсмен подготовил большой стол, который сразу «завалили» букетами и игрушками. Праздничное фото Шубская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Всего через месяц Анастасию заподозрили в третьей беременности, но пара опровергла слухи.

Как писал NEWS.ru, ранее Овечкин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на территории посольства в США.