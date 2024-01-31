Стало известно, сколько медалей отняли у россиян из-за допинга Россия лишилась 15 золотых олимпийских медалей из-за положительных допинг-проб

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Россия лишилась 15 золотых медалей Олимпийских игр из-за положительных допинг-проб спортсменов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Самая свежая в этом списке — медаль Камилы Валиевой, завоеванная в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Полный список выглядит так:

2002: Лариса Лазутина, лыжи

2002: Ольга Данилова, лыжи

2004: Ирина Коржаненко, легкая атлетика (толкание ядра)

2008: Евгения Полякова, Александра Федорива, Юлия Гущина, Юлия Чермошанская, легкая атлетика (эстафета 4×100)

2012: Наталья Антюх, легкая атлетика (400 м с барьерами)

2012: Юлия Зарипова, легкая атлетика (3000 м с барьерами)

2012: Сергей Кирдяпкин, легкая атлетика (ходьба, 50 км)

2012: Елена Лашманова, легкая атлетика (ходьба, 20 км)

2012: Татьяна Лысенко, легкая атлетика (метание молота)

2012: Мария Савинова, легкая атлетика (800 м)

2012: Иван Ухов, легкая атлетика (прыжки в высоту)

2014: Александр Зубков, Алексей Воевода, бобслей (двойки)

2014: Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, бобслей (четверки)

2014: Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, биатлон (эстафета)

2022: Камила Валиева, фигурное катание (командный турнир)

Кроме этого, из-за допинговых разбирательств Россия лишилась 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.

29 января Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по делу Валиевой, согласно которому фигуристку ждет четырехлетняя дисквалификация и аннулирование всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года. В тот день на чемпионате России в Санкт-Петербурге допинг-проба Камилы дала положительный результат на триметазидин.

Валиева на Олимпиаде-2022 заняла первое место в командном турнире по фигурному катанию вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной / Александром Галлямовым и Викторией Синициной / Никитой Кацалаповым.

Международный союз конькобежцев 30 января принял решение аннулировать баллы, принесенные Валиевой в зачет команды на Олимпиаде, но не менять очки, заработанные одиночницами из других стран. Таким образом, сборная Россия опустилась на третью строчку и потеряла золотую медаль. Победителем стала команда США.