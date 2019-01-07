Слуцкому отказали в игроке «Спартака»

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Джано Ананидзе

Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе может не перейти на правах аренды в голландский «Витесс» из-за неприемлемых для «красно-белых» финансовых условий договора.

Помехой для сделки стало налоговое законодательство Нидерландов, сообщает Sport24. Теперь Ананидзе до конца сезона может стать игроком самарских «Крыльев Советов».

26-летний полузащитник в текущем сезоне вышел на поле в одном матче и не отметился результативными действиями.

«Витесс» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Ранее в «Крылья» перешёл бывший игрок «Спартака» Александр Самедов, сообщал News.ru.