Слуцкому отказали в игроке «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе может не перейти на правах аренды в голландский «Витесс» из-за неприемлемых для «красно-белых» финансовых условий договора.
Помехой для сделки стало налоговое законодательство Нидерландов, сообщает Sport24. Теперь Ананидзе до конца сезона может стать игроком самарских «Крыльев Советов».
26-летний полузащитник в текущем сезоне вышел на поле в одном матче и не отметился результативными действиями.
«Витесс» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
Ранее в «Крылья» перешёл бывший игрок «Спартака» Александр Самедов, сообщал News.ru.