Скончался олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Хармухамедов

Фото: cskabasket.ru

На 79-м году жизни в Москве скончался олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу в составе сборной СССР Алжан Хармухамедов, сообщается на сайте баскетбольной команды ЦСКА. Спортсмен выступал за команду на протяжении 11 сезонов с 1970 по 1980 год.

Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому Змею было 78, — говорится в сообщении.

В составе сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпийских игр 1972 года и бронзу Олимпиады-1976, три титула на чемпионатах Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронзу (1970) чемпионатов мира.

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