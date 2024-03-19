Скончался ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов Обладатель Кубка Гагарина Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Константин Кольцов

Помощник главного тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов скончался в возрасте 42 лет, говорится на сайте команды. О причинах смерти не сообщается.

С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики, — говорится в сообщении.

Кольцов родился в 1981 году в Минске. Он является воспитанником белорусской хоккейной школы «Юность». Выступал за детскую, юниорскую и молодежную команду «Юности», провел пять матчей в чемпионате Белоруссии. В 1999 году перешел в клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Провел в Национальной хоккейной лиге 144 игры, набрал 38 очков.

Экс-хоккеист является обладателем Кубка Гагарина в 2011 году и победителем последнего розыгрыша чемпионата России сезона-2007/08 в составе «Салавата Юлаева». Известно, что бывший хоккеист встречался с 25-летней белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ранее скончался португальский футболист, бывший главный тренер московского клуба ЦСКА Артур Жорже. Он умер на 79-м году жизни. Он также был самым титулованным тренером в истории португальского ФК «Порту». Жорже скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью.