Португальский футболист, бывший главный тренер московского клуба ЦСКА Артур Жорже умер на 79-м году жизни, сообщает издание Record со ссылкой на заявление его близких. Он также был самым титулованным тренером в истории португальского ФК «Порту». Жорже скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью.